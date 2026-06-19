Dalla Turchia: “Mandragora-Besiktas, la Fiorentina apre alla cessione. Il prezzo”

Svolta Mandragora: la Fiorentina apre alla cessione al Besiktas di Italiano. Richiesta di 10 milioni di euro senza sconti

Redazione VN 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 12:40)

Le voci di mercato attorno al centrocampo della Fiorentina si arricchiscono di un capitolo importante e, questa volta, con una sostanziale novità strategica. Il Besiktas è ancora fortemente sulle tracce di Rolando Mandragora, ma la vera notizia delle ultime ore non è la conferma del pressing del club turco, bensì la posizione assunta da i vertici viola: la dirigenza gigliata ha infatti aperto ufficialmente alla possibilità di una cessione del centrocampista campano.

Secondo quanto riportato dal portale turco Turkiye.com, il club di Istanbul si sta muovendo con decisione per cautelarsi in vista di un probabile addio del mediano nigeriano Wilfred Ndidi, corteggiatissimo dalle ricche sirene della Saudi Pro League. In cima alla lista dei desideri del Besiktas c'è proprio Mandragora, sponsorizzato direttamente dal nuovo allenatore Vincenzo Italiano, che lo ha già avuto alle sue dipendenze e valorizzato a Firenze nel biennio tra il 2022 e il 2024.

Contatti e richiesta viola — I primi contatti esplorativi tra le due società hanno subito delineato i contorni economici dell'operazione. La Fiorentina, pur non alzando barricate e lasciando la porta aperta all'addio, ha voluto subito chiarire i patti fissando il prezzo del cartellino: la richiesta formale è di 10 milioni di euro. Da parte del club del presidente Commisso non c'è alcuna intenzione di concedere sconti o fare passi indietro rispetto alla valutazione iniziale.

I canali di comunicazione tra Firenze e Istanbul restano caldi. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo aggiornamento tra le parti per capire se il Besiktas deciderà di assecondare in tutto e per tutto le richieste viola e l'esplicita preferenza del suo tecnico, formalizzando l'offerta da doppia cifra che sbloccherebbe definitivamente la partenza del centrocampista.