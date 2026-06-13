Dopo aver affidato la propria panchina all’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, il Besiktas continua a guardare con grande attenzione al mercato italiano per rinforzare la rosa.
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Un viola raggiunge Italiano? Dalla Turchia: “Besiktas interessato a Mandragora”
Il Besiktas continua a guardare in Italia: dopo Vincenzo Italiano, il club turco punta Rolando Mandragora per rinforzare il centrocampo.
Secondo quanto riportato dal giornalista turco Doğan Gündoğdu, il club di Istanbul avrebbe messo nel mirino Rolando Mandragora per rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista della Fiorentina è infatti considerato un profilo ideale per equilibrio, esperienza e capacità di inserimento.
Al momento non risultano trattative avviate, ma il nome del centrocampista resta tra quelli seguiti con attenzione in vista della prossima sessione di trasferimenti.
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