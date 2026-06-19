Radio Bruno: “Mandragora ha rinnovato: volontà totale di restare”

Secondo Radio Bruno, Rolando Mandragora vuole restare alla Fiorentina e avrebbe già rinnovato il contratto con i viola

Nelle ultime ore si parlava di un pressing del Besiktas di Vincenzo Italiano per Rolando Mandragora. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, però, in questo momento da parte del giocatore c'è la volontà totale di rimanere alla Fiorentina. Il giocatore ha sposato Firenze in tutto e per tutto. Quella turca non è una pista che può scaldarsi a breve.