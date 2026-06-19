Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato diversi temi legati alla Fiorentina, tra cui la conferenze stampa di fine stagione:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Attenzione a un esterno del Dep. La Coruna. Lasciamo lavorare Paratici”
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Brovarone: “Attenzione a un esterno del Dep. La Coruna. Lasciamo lavorare Paratici”
Il commento di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno
Dalle conferenze in generale non mi aspetto nulla che possa garantire qualcosa. Questa città ti sta attanagliata, quindi senti responsabilità: Pradé ha sofferto tantissimo quindi qualcosa diceva. Paratici ha un'ampissima visione, più internazionale. Lui ha raccontato cosa si deve fare all'interno della società per cercare di ottenere l'obiettivo comune. Lasciamolo lavorare, adesso non ci sono vincoli. Prima la mentalità era un po' provinciale: si vendeva chi esplodeva, adesso tutti sono in uscita. Paratici vuole dare garanzie, ma non creare illusioni: quello che conta è la struttura della società. Questo gruppo di lavoro merita fiducia.
Amichevoli estive—
Deportivo La Coruna? Ha un nuovo proprietario molto ricco e quest'anno sono tornati in Serie A. Hanno uno dei giocatori più forti in Europa con un contratto da 4 milioni netti: l'esterno d'attacco Fernandez. Potrebbe anche arrivare in Italia.
Il mercato—
Il rinnovo di Mandragora venne comunicato come terminato. Il padre gli diceva di andare a Siviglia, ma lui voleva rimanere a Firenze. Gli va riconosciuto l'attaccamento che ha sempre dimostrato anche in campo, non è convenienza. Koleosho? È un po' troppo leggero. L'ho visto giocare ed è abilissimo.
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