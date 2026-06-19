Ferrara: “Mi fido di Paratici, meglio la filosofia del lavoro alla propaganda”

"Noi viviamo di santificazioni e delusioni ma è un mondo virtuale. È sbagliato santificare Paratici ed è sbagliato essere delusi. Lui non fa promesse e non lancia proclami, ha bisogno di lavorare e lo sa pure lui. Il termine competitivo non vuol dire nulla, lo diceva sempre anche Pioli. Il duraturo invece dimostra che si vuole porre le basi per costruire un modello. Io sono ottimista perché prediligo il lavoro serio alla propaganda che è stata fatta in questi anni. Non sono illuso perché un direttore sportivo non ti verrà a dire cosa farà. Ovvio che investiranno sui giovani sia per via del centro sportivo sia perché bisogna dare prospettiva al progetto.