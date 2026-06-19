Prende forma il calendario estivo della Fiorentina, che nelle prossime settimane sarà impegnata in una serie di test utili ad avvicinarsi nel migliore dei modi all'inizio della nuova stagione. La squadra guidata da Fabio Grosso disputerà conque amichevoli, tra appuntamenti al Viola Park e una mini tournée in Inghilterra.
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Il programma estivo viola: dalla Primavera, al Deportivo passando dalle due inglesi
Il primo impegno è fissato per il 19 luglio, quando i viola affronteranno la Primavera in una tradizionale sfida in famiglia. Tre giorni più tardi, il 22 luglio, sarà invece il Gubbio a fare visita al Viola Park per il primo test contro una formazione professionistica.
A fine mese la Fiorentina volerà in Inghilterra per due impegni internazionali. Il 25 luglio i gigliati sfideranno il QPR, mentre il 29 luglio sarà la volta del Watford di Edoardo Bove.
Conclusa la parentesi inglese, la squadra farà ritorno a Firenze per gli ultimi appuntamenti della preparazione estiva. Il 6 agosto il Viola Park ospiterà la sfida contro gli spagnoli del Deportivo Alavés, ultimo banco di prova prima dell'inizio degli impegni ufficiali.
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