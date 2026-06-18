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Fiorentina, il programma di oggi. Parla Paratici

Fiorentina, il programma di oggi. Parla Paratici - immagine 1
Il programma viola giorno per giorno
Redazione VN

Questa mattina nella sala stampa del Viola Park prenderà la parola il direttore sportivo VIOLA Fabio Paratici per un primo punto della situazione sulla costruzione della nuova Fiorentina.insieme a lui chiaramente anche il direttore generale Alessandro Ferrari. Il tutto LIVE su Violanews a partire dalle ore 11.

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