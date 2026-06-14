Pecchia: “Ci vuole coraggio con i giovani, lanciai Kean a 17 anni a Verona”

Nel corso di una intervista concessa a Il Foglio, Fabio Pecchia ha parlato del coraggio che serve per lanciare i giovani, ricordando quando fece giocare giovanissimo Kean nel suo Verona: "Sono uno che crede da sempre nei giovani. Per farli giocare non ci vuole coraggio, come dice qualcuno, ma solo la consapevolezza che con loro si deve affrontare un percorso di alti e bassi. A Verona ho fatto debuttare in Serie A a 17 anni Moise Kean. Aveva le qualità e gli abbiamo dato l’opportunità. Oggi è uno dei bomber più affermati del nostro campionato"