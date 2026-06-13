G.Commisso: “Ora il futuro con attenzione. Ecco cosa vogliamo per il centenario”

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha parlato del futuro e delle ambizioni del club per la prossima stagione

Matteo Torniai Redattore 13 giugno - 21:16

Nel corso della Festa Viola del Valdarno di Loro Ciuffenna è arrivato (dopo quello di Paratici) anche il lungo messaggio del presidente Giuseppe Commisso, intervenuto telefonicamente dagli Stati Uniti per salutare i tifosi e tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, guardando al futuro e al centenario del club.

Il numero uno viola ha aperto il suo intervento parlando del legame con la tifoseria:

"Sapere che così tanti di voi sono riuniti questa sera nel Valdarno mi rende davvero felice. Eventi come questo ci ricordano cosa rende speciale la Fiorentina: non è un club semplicemente seguito, ma una squadra amata, difesa e portata nel cuore da generazioni di tifosi. Nel corso degli anni mio padre Rocco e io abbiamo partecipato a tante serate come questa e abbiamo sempre sentito l’affetto della Famiglia Viola. Un affetto che non abbiamo mai dato per scontato e che ci ha trasmesso energia, responsabilità e orgoglio."

Successivamente Commisso ha ripercorso le difficoltà dell’ultima stagione:

"È stato un anno che ci ha messo profondamente alla prova, con momenti difficili che hanno richiesto forza, unità e decisioni importanti. A un certo punto ci siamo trovati in una situazione molto pericolosa, ma la Fiorentina ha compiuto qualcosa di straordinario. Dalle condizioni in cui si trovava, nessun’altra squadra nella storia della Serie A era riuscita a evitare quel rischio di retrocessione. Ci siamo riusciti perché il club ha saputo reagire con coraggio: la squadra si è assunta le proprie responsabilità, lo staff ha lavorato con serietà e i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. È stata proprio quell’unità a fare la differenza."

Il presidente ha quindi parlato del lavoro della dirigenza in vista della nuova stagione:

"Insieme al direttore generale Alessandro Ferrari e al direttore sportivo Fabio Paratici stiamo pianificando il futuro con grande attenzione. Vogliamo rafforzare il club e costruire il prossimo capitolo della Fiorentina nel modo migliore possibile. Arriviamo da una stagione e da un piazzamento che non rappresentano le nostre ambizioni, ma stiamo affrontando questa fase con responsabilità, determinazione e fiducia. Sappiamo che non bastano le parole: contano il lavoro, le decisioni e soprattutto i risultati."

Un passaggio importante è stato dedicato anche all’imminente centenario della società:

"La stagione del centenario rappresenta un traguardo storico e non deve essere soltanto una celebrazione del passato, ma anche l’inizio di un futuro più forte. Vogliamo rendere omaggio ai grandi giocatori, ai grandi tifosi e alle storie che hanno reso grande la Fiorentina, ma allo stesso tempo guardare avanti con coraggio, unità e ambizione. È esattamente ciò che mio padre Rocco avrebbe voluto: ha dedicato al club la sua passione, la sua energia e la sua visione di lungo periodo, credendo profondamente nella Fiorentina, in Firenze e nel popolo viola. Quella visione continua ancora oggi a guidarci."

Infine è arrivata una promessa rivolta ai tifosi:

"So quanto questa squadra significhi per voi e so che il vostro sostegno non è mai venuto meno, neppure nei momenti più difficili. Per questo dobbiamo lavorare ancora più duramente. Il nostro obiettivo è darvi una squadra, un club e un futuro che siano all’altezza della vostra devozione ai colori viola. Grazie per essere sempre al nostro fianco e per la fiducia che continuate a dimostrarci. Non vedo l’ora di tornare a Firenze all’inizio della stagione per affrontare insieme un nuovo anno con entusiasmo, orgoglio e fiducia. Sempre Forza Fiorentina."