Paratici dagli USA: “Qui per costruire un qualcosa di importante”

L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha innanzitutto ringraziato il popolo viola per il sostegno ricevuto: "Voglio salutare tutti voi e ringraziarvi per il supporto che ci dimostrate ogni giorno. Sono arrivato soltanto cinque mesi fa, ma posso assicurarvi che stiamo facendo tutto il possibile per costruire qualcosa di importante e mettere a disposizione della Fiorentina la miglior squadra possibile."