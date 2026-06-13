Intervenuto telefonicamente dagli Stati Uniti durante la Festa Viola del Valdarno di Loro Ciuffenna, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi presenti, soffermandosi sul lavoro che la società sta portando avanti in vista della nuova stagione.
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Paratici dagli USA: “Qui per costruire un qualcosa di importante”
L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha innanzitutto ringraziato il popolo viola per il sostegno ricevuto: "Voglio salutare tutti voi e ringraziarvi per il supporto che ci dimostrate ogni giorno. Sono arrivato soltanto cinque mesi fa, ma posso assicurarvi che stiamo facendo tutto il possibile per costruire qualcosa di importante e mettere a disposizione della Fiorentina la miglior squadra possibile."
Paratici ha poi sottolineato come tutta l’area dirigenziale sia focalizzata esclusivamente sul futuro del club: "Siamo completamente concentrati sul lavoro da svolgere e sull’obiettivo di creare una squadra competitiva. Vogliamo costruire qualcosa di importante per Firenze e per la Fiorentina, una società che merita risultati e soddisfazioni all’altezza della sua storia e della passione dei suoi tifosi."
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