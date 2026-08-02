Dopo l'amichevole giocata in Austria con il Real Madrid, i giocatori viola sono tornati a Firenze in vista della ripresa degli allenamenti che avverrà martedì al Viola Park. I due brasiliani, Dodò e Viery, si sono concessi un pranzo "al fresco" (38° la temperatura registrata) in un noto ristorante zona piazzale Michelangelo, con la vista che guarda sui monumenti di Firenze. Decisamente il modo migliore per acclimatarsi al caldo torrido fiorentino dopo i dieci giorni trascorsi tra Inghilterra e Austria.

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