Fatih Terim è stato un simbolo del calcio turco, oltre ad una fonte di ispiazione per molti giovani tecnici. A Firenze l'Imperatore è ricordato con molto affetto. In un'intervista a Terim, è stato trasmesso un messaggio di Maurizio Sarri, che ricorda proprio i mesi fiorentini:

"Ciao Imperatore! Ti ricordo con grande affetto e nostalgia. Forse non lo sai, ma venivo ad assistere ai tuoi allenamenti a Firenze. Vivendo vicino a Firenze, io e la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina ti ricordiamo con grandissimo affetto. Imperatore, ciao e in bocca al lupo"

Terim ha risposto lodando Sarri e le sue idee: "Oggi è, a mio avviso, uno dei tecnici più importanti d'Italia e d'Europa. È un allenatore che non ha mai cambiato la sua filosofia di gioco, dal quale traiamo grande piacere nel vedere il calcio che propone. Naturalmente, gli sono infinitamente grato"