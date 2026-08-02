Doppio obiettivo in casa Fiorentina per la Lazio. Gattuso ha scelto tra Fabbian e Brescianini
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La Lazio necessita di rinforzi per il proprio centrocampo. I biancocelesti, come scrive il Messaggero, seguivano da vicino Luka Stojkovic, ma la Dinamo Zagabria ha sparato troppo in alto con le cifre. Adesso gli obiettivi rimangono due, Marco Brescianini e Giovanni Fabbian.
Il futuro di entrambi è incerto alla Fiorentina. Gattuso ha espresso la sua preferenza, ovvero Brescianini. L'ex ct apprezza le sue doti fisiche, di inserimento, e di sacrificio. Non ci sono state ancora offerte ufficiali, visto che prima la Lazio deve liberarsi di qualche esubero.
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