VIDEO VN - Grosso: “Valdepenas e Mourinho? Ecco cosa ci siamo detti”

La Lazio necessita di rinforzi per il proprio centrocampo. I biancocelesti, come scrive il Messaggero, seguivano da vicino Luka Stojkovic, ma la Dinamo Zagabria ha sparato troppo in alto con le cifre. Adesso gli obiettivi rimangono due, Marco Brescianini e Giovanni Fabbian.

Il futuro di entrambi è incerto alla Fiorentina. Gattuso ha espresso la sua preferenza, ovvero Brescianini. L'ex ct apprezza le sue doti fisiche, di inserimento, e di sacrificio. Non ci sono state ancora offerte ufficiali, visto che prima la Lazio deve liberarsi di qualche esubero.