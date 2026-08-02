Il portoghese Joao Mario sarà il prossimo acquisto della Fiorentina. Vi avevamo detto in giornata dell'accordo totale raggiunto tra i due club e tra i viola e l'entourage dell'ex Porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, 1 milione per l'onerosità e 9 per l'opzione di acquisto.

Adesso anche le tempistiche del suo arrivo in Toscana sono più chiare. A brevissimo, infatti, Joao Mario lascerà il ritiro della Juventus per raggiungere il Viola Park, per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla società della famiglia Commisso. Già nella giornata di domani, lunedì, è prevista la sua presenza presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Le tempistiche per Joao Mario

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, rappresentando un profilo comunque importante sia a livello tecnico che tattico, considerandone la duttilità. Joao Mario può giocare da esterno basso sia sulla corsia destra, quella che predilige, che su quella mancina. Anche la Juventus poco fa ha confermato indirettamente la notizia, non inserendolo nella lista dei convocati per le prossime amichevoli in terra estera, lista diffusa sui social bianconeri.