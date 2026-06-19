Giocondo Martorelli ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Martorelli: “Nessuno è incedibile. Giovani? Ok lo scudetto, ma vanno portati in A”
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Martorelli: “Nessuno è incedibile. Giovani? Ok lo scudetto, ma vanno portati in A”
Di fronte a delle offerte che la società riterrà valide i giocatori saranno ceduti
Paratici è aperto a qualsiasi situazione: nessuno è incedibile, la società si farà trovare pronta. Ha mandato un messaggio di progettualità per raggiungere un certo livello. Questo è importante per i tifosi e la società che è ambiziosa. Di fronte a delle offerte che la società riterrà valide i giocatori saranno ceduti. L'abilità di Paratici sarà quella di sostituire con giocatori altrettanto validi per dare a Grosso una squadra competitiva.
I giovani—
L'obiettivo principale è quello di portarli in prima squadra: l'Atalanta in passato l'ha dimostrato. La società può fare delle plusvalenze straordinarie. Se vinci il campionato, ma nessuno dei giovani sale in Serie A il lavoro è stato inutile.
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