VN – Leonardelli trova squadra in Serie C, via in prestito secco

Non solo Martinelli. La Fiorentina piazza un altro giovane portiere in prestito. Pietro Leonardelli, ormai ex estremo difensore della Primavera, andrà a farsi le "ossa" in Serie C. A lui si erano interessate tante squadre e alla fine la scelta è ricaduta sul Treviso. L'affare è stato concluso, secondo quanto risulta a Violanews.com, in prestito secco. Le due società stanno completando lo scambio di documenti.