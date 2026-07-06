Non solo Martinelli. La Fiorentina piazza un altro giovane portiere in prestito. Pietro Leonardelli, ormai ex estremo difensore della Primavera, andrà a farsi le "ossa" in Serie C. A lui si erano interessate tante squadre e alla fine la scelta è ricaduta sul Treviso. L'affare è stato concluso, secondo quanto risulta a Violanews.com, in prestito secco. Le due società stanno completando lo scambio di documenti.
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VN – Leonardelli trova squadra in Serie C, via in prestito secco
Dopo Martinelli, la Fiorentina "sistema" anche un altro giovane portiere come Leonardelli
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