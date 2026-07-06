Dodò al Napoli? Pedullà: “Pista che può tornare attuale”

Il terzino e la Fiorentina sono in attesa di offerte: la pista Napoli può diventare concreta

Il mercato dei terzini destri in Serie A continua ad essere molto vivace. L'Inter è ancora alla ricerca di un sostituto di Dumfries, si muovono anche Napoli, Como e Roma. Nel gioco d'incastri può essere coinvolto Dodò che è in uscita dalla Fiorentina, anche se ad oggi non sembra essere il primo obiettivo di nessuno. Il brasiliano ed il club viola sono in attesa di offerte e qualcosa potrebbe iniziare a muoversi.