Il mercato dei terzini destri in Serie A continua ad essere molto vivace. L'Inter è ancora alla ricerca di un sostituto di Dumfries, si muovono anche Napoli, Como e Roma. Nel gioco d'incastri può essere coinvolto Dodò che è in uscita dalla Fiorentina, anche se ad oggi non sembra essere il primo obiettivo di nessuno. Il brasiliano ed il club viola sono in attesa di offerte e qualcosa potrebbe iniziare a muoversi.
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Dodò al Napoli? Pedullà: “Pista che può tornare attuale”
Il terzino e la Fiorentina sono in attesa di offerte: la pista Napoli può diventare concreta
In particolare da Napoli: Allegri ha chiesto un rinforzo in quel ruolo e il nome di Dodò può diventare concreto. Lo riferisce Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo X rilanciando la notizia di un mese fa: "Dodò-Napoli può tornare attuale. Il Napoli deve fare comunque qualcosa in uscita".
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