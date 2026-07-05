La prima scelta di Gennaro Gattuso per l'attacco della Lazio resta Roberto Piccoli. Nonostante la distanza tra Fiorentina e biancocelesti sulla formula (si parte dal prestito, ma difficilmente i viola accetteranno una soluzione a titolo gratuito) ci sono spiragli verso il passaggio nella capitale del centravanti bergamasco, reduce da una stagione negativa in viola. Solo 4 gol in campionato, nonostante i tanti minuti accumulati per l'assenza prolungata di Moise Kean, di fronte ai 27 milioni pagati dalla Fiorentina un anno fa dal Cagliari.
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VN – Piccoli la prima scelta di Gattuso. Un nome noto il suo sostituto in viola?
Se parte Piccoli l'idea per sostituirlo in viola sarebbe quella di Pinamonti
L'alternativa—
Per riscattarsi, quella laziale potrebbe essere la scelta giusta. Anche per i biancocelesti la questione centravanti è stata centrale nell'annata complicata sotto la guida di Sarri e Piccoli può rappresentare la scelta giusta. In casa viola il nome più caldo per la "punta di scorta" resta quello di Andrea Pinamonti, uno dei fedelissimi di Grosso al Sassuolo.
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