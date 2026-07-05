VN – Dragusin-Fiorentina vicinissimi! Si lavora sulle condizioni dell’obbligo

Dopo aver ufficializzato Viery, la Fiorentina è a un passo da sistemare il reparto difensivo con l'acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham. Un grande colpo che Paratici - che sta lavorando in prima persona - vuole definire al più presto quello del difensore rumeno, che arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto per poco meno di 20 milioni di euro. I buoni rapporti tra Fiorentina e Tottenham, complice la lunga militanza agli Spurs dell'attuale ds viola hanno facilitato la chiusura dell'affare, che può diventare definitivo allo scattare di certe condizioni.