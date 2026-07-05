Dopo aver ufficializzato Viery, la Fiorentina è a un passo da sistemare il reparto difensivo con l'acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham. Un grande colpo che Paratici - che sta lavorando in prima persona - vuole definire al più presto quello del difensore rumeno, che arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto per poco meno di 20 milioni di euro. I buoni rapporti tra Fiorentina e Tottenham, complice la lunga militanza agli Spurs dell'attuale ds viola hanno facilitato la chiusura dell'affare, che può diventare definitivo allo scattare di certe condizioni.
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VN – Dragusin-Fiorentina vicinissimi! Si lavora sulle condizioni dell’obbligo
Radu Dragusin, a lungo inseguito nelle scorse sessioni di mercato, sembra ad un passo dalla Fiorentina. Ecco cosa manca
Diritto che profuma di obbligo—
Per l'arrivo del classe 2002 ex Juve e Genoa ballano ancora alcuni aspetti da chiarire. Fiorentina e Tottenham stanno infatti lavorando sul momento in cui può scattare l'obbligo di riscatto del club viola. Dal Viola Park si chiede il raggiungimento di una posizione tra le prime 8 nel prossimo campionato di Serie A, da Londra si vorrebbe farlo scattare al primo punto conquistato dopo il prossimo 1° febbraio. Per il centrale, a lungo out la scorsa stagione per la rottura del crociato, contratto fino al 2031.
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