R. Galli: “Aria di trasformazione, fiducia in Grosso e Paratici. Anfield, che ricordo”

I ricordi e gli auguri di Riccardo Galli, giornalista e scrittore

Paolo Mugnai Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 10:56)

Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa ventiseiesima puntata la nostra redazione ha contattato Riccardo Galli, giornalista e scrittore.

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?

“Vedo degli ottimi segnali di ripartenza e ricostruzione. Considero Viery un acquisto importante, perché mi ha dato l’idea che la Fiorentina voglia fare investimenti rilevanti. Ho quindi una sensazione di trasformazione rispetto al passato recente. Ho molta fiducia in quello che Paratici con Grosso faranno per la ricostruzione della squadra e mi aspetto dal mercato altri innesti importanti. Su Kean sono convinto che la clausola rescissoria rimarrà anche quest’anno, perché non penso che arriverà un club con 62 milioni per prenderlo. È importante capire la sua volontà, se rimarrà a Firenze deve essere lui convinto”.

Il ricordo più bello?

“Fra i tanti, un momento che ricordo sempre da inviato de La Nazione è la vittoria nel 2009 ad Anfield contro il Liverpool per 2 a 1 con il gol di Gilardino passato il novantesimo. Fu una partita da Champions vera, una fotografia molto bella ed entusiasmante, in quello stadio, con quell’avversario, in quella competizione: ci sono tutti gli ingredienti per un ricordo indimenticabile”.

L’augurio per il centenario?

“Auguro alla Fiorentina di rimanere quello che è a livello morale, cioè qualcosa che ti entra dentro perché nel calcio solo Firenze e i fiorentini riescono a dare certe emozioni e sensazioni. Mi auguro che ricominci a vincere qualcosa, perché in questi cento anni poteva avere vinto qualche trofeo in più! E che questo accada il prima possibile, per trasformare in vittoria tutta la passione e l’entusiasmo di Firenze”.