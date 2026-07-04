Chi è Oulai, come gioca e cosa dicono in Turchia sul prezzo

Il Mondiale è l'occasione giusta per scoprire nuovi talenti. Nel calcio di oggi in realtà quasi nessun giocatore può dirsi realmente "scoperto", vista l'attenzione dei vari scout in giro per il mondo. Di certo non si può definire una scoperta il classe 2006, Inao Oulai, seguito già prima da moltissime squadre, ma che al Mondiale con la Costa d'Avorio ha dimostrato di essere pronto per i grandi palcoscenici. La Fiorentina nelle ultime ore ha avviato i contatti per il centrocampista del Trabzonspor.