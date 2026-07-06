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Martinelli all’Avellino, è fatta. Beffata la Sampdoria

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Il portiere classe 2006 della Fiorentina giocherà un altro anno in Serie B da titolare
Redazione VN

Tommaso Martinelli ha scelto l'Avellino. La notizia era ormai nell'aria da giorni anche se la Sampdoria aveva provato a (re)inserirsi sul portiere della Fiorentina che in blucerchiato aveva fatto ottime cose nella seconda parte della scorsa stagione. Martinelli è stato invece convinto dall'Avellino e raccoglierà l'eredità di Daffara che ha fatto molto bene in Irpinia guadagnandosi la chiamata del Parma.

Il classe 2006 disputerà dunque un'altra stagione da titolare in Serie B e poi la Fiorentina potrà valutare a pieno il suo valore in chiave futura.

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