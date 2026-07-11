Grana di mercato per l’Inter, che si vede costretta a congelare l’acquisto di Anan Khalaili. L’esterno israeliano classe 2004, prelevato dai nerazzurri per una cifra importante attorno ai 25 milioni di euro più bonus dall'Union Saint Gilloise, non può essere ancora ufficializzato nonostante l'accordo totale tra le parti sulla base di un contratto quinquennale a 2,2 milioni a stagione.
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Inter, si blocca Khalaili per le visite. Può tornare di moda Dodò?
Il motivo—
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il blocco temporaneo è scattato a causa dell'Istituto di Medicina dello Sport del CONI. Dopo le canoniche visite mediche per l'idoneità sportiva sostenute dal giocatore a Milano, l’ente ha infatti richiesto un supplemento di indagini e una serie di esami specifici e approfonditi prima di poter dare il via libera definitivo al trasferimento in Serie A.
Può tornare di moda Dodò?—
I nuovi controlli verranno effettuati a inizio settimana, tra lunedì e martedì. Solo dopo aver ricevuto l’esito di questi test del CONI la società milanese capirà se lo stop è stato solo un contrattempo formale o se l'affare rischierà clamorosamente di saltare; un'ipotesi, quest'ultima, che costringerebbe i nerazzurri a guardarsi nuovamente intorno a caccia di un esterno destro di spinta, magari tornando a monitorare con attenzione quelle piste in Serie A, a partire da profili pronti e dinamici come lo stesso Dodò della Fiorentina, da tempo sul taccuino della dirigenza interista e con un prezzo decisamente più basso.
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