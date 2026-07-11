Inter, si blocca Khalaili per le visite. Può tornare di moda Dodò?

Il motivo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il blocco temporaneo è scattato a causa dell'Istituto di Medicina dello Sport del CONI. Dopo le canoniche visite mediche per l'idoneità sportiva sostenute dal giocatore a Milano, l’ente ha infatti richiesto un supplemento di indagini e una serie di esami specifici e approfonditi prima di poter dare il via libera definitivo al trasferimento in Serie A.