Zaniolo, ancora problemi: rottura con l’Udinese sul salario, non si allena

Nuovi ed evitabili grattacapi per Nicolò Zaniolo , che torna a far parlare di sé più per le vicende extra-campo che per il calcio giocato . L'ex trequartista delle giovanili della Fiorentina, da sempre considerato un talento cristallino quanto complicato da gestire, sta vivendo ore di profonda tensione con l'Udinese. Proprio quando il rinnovo contrattuale sembrava ormai cosa fatta, con una stretta di mano generale alla presenza della dirigenza friulana dopo il riscatto a titolo definitivo dal Galatasaray , l'attaccante ha clamorosamente fatto dietrofront, mettendo di traverso l'ennesimo ostacolo della sua travagliata carriera.

La rabbia di Zaniolo

Alla base della brusca frenata, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un'insoddisfazione legata ai bonus inseriti nel nuovo accordo da 1,5 milioni di euro a stagione. Zaniolo avrebbe infatti chiesto maggiori garanzie sui circa 300 mila euro di premi accessori proposti dal club. La reazione del classe '99 non si è fatta attendere: il giocatore ha deciso di non presentarsi alle prime sedute di allenamento al centro sportivo Bruseschi, preferendo concedersi qualche giorno di mare in attesa che l'entourage e la società ridiscutano daccapo l'intera operazione economica.