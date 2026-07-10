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Juventus, quanti esuberi da sistemare! E ci sono anche due ex Fiorentina

Juventus, quanti esuberi da sistemare! E ci sono anche due ex Fiorentina - immagine 1
Daniele Rugani e Arthur Melo rientrano alla Juventus dopo i rispettivi prestiti alla Fiorentina e al Gremio
Redazione VN

Lunedì diverse squadre di Serie A inizieranno il ritiro estivo. Oltre alla Fiorentina anche la Juventus aprirà le porte della Continassa dopo aver effettuato le consuete visite mediche.

Tuttavia, Spalletti si ritroverà a gestire un gruppo molto ampio con diversi giocatori rientrati dai prestiti e non riscattati. Tra questi c'è il difensore Daniele Rugani che la Fiorentina non ha riscattato. Alla Continassa sarà presente anche l'ex viola Arthur, reduce dal prestito al Gremio e con ancora un anno di contratto e un peso in bilancio di 6,5 milioni.

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