Lunedì diverse squadre di Serie A inizieranno il ritiro estivo. Oltre alla Fiorentina anche la Juventus aprirà le porte della Continassa dopo aver effettuato le consuete visite mediche.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Juventus, quanti esuberi da sistemare! E ci sono anche due ex Fiorentina
altre news
Juventus, quanti esuberi da sistemare! E ci sono anche due ex Fiorentina
Daniele Rugani e Arthur Melo rientrano alla Juventus dopo i rispettivi prestiti alla Fiorentina e al Gremio
Tuttavia, Spalletti si ritroverà a gestire un gruppo molto ampio con diversi giocatori rientrati dai prestiti e non riscattati. Tra questi c'è il difensore Daniele Rugani che la Fiorentina non ha riscattato. Alla Continassa sarà presente anche l'ex viola Arthur, reduce dal prestito al Gremio e con ancora un anno di contratto e un peso in bilancio di 6,5 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA