Davide Torchia, procuratore di Daniele Rugani, ha parlato a Radio Sportiva della scelta fatta dalla Fiorentina per il suo assistito e del suo futuro:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Proc. Rugani: “Andato alla Fiorentina per necessità. Non lo ha cacciato la Juve”
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Proc. Rugani: “Andato alla Fiorentina per necessità. Non lo ha cacciato la Juve”
Le parole del procuratore di Daniele Rugani, Davide Torchia, sul futuro del difensore e il prestito alla Fiorentina
Rugani è andato in prestito alla Fiorentina perché, sinceramente, la squadra viola aveva, in quel momento, molta necessità. Nessuno lo avrebbe mandato via dalla Juventus, ma c’è stata quest’occasione, con Paratici che ha visto Rugani fin da ragazzino ed è stato suo direttore per tanti anni. Lui ha colto quest’occasione per far qualcosa di buono. La squadra si è salvata bene, non è però stato raggiunto il minutaggio completo per far scattare il riscatto automatico. Parleremo con la Juventus, aspettiamo gli eventi. Non c’è una decisione già presa. Rugani è un giocatore che può avere qualche attenzione sul mercato e chiunque farà una proposta la valuteremo con attenzione.
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