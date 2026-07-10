Modena, ufficiale lo staff di Galloppa: c’è anche l’ex viola Saponara

Il Modena ha ufficializzato lo staff tecnico della prima squadra per la stagione 2026/27 di Serie B. Alla guida dei gialloblù ci sarà Daniele Galloppa, reduce dall'esperienza sulla panchina della Primavera della Fiorentina.

Ad affiancarlo ci saranno il vice allenatore Luca Antonelli e Riccardo Saponara, che intraprenderà una nuova esperienza nel ruolo di collaboratore tecnico. Per l'ex fantasista viola si tratta del primo incarico nello staff di una squadra professionistica.

Completano lo staff i collaboratori tecnici Matteo Andorlini e Riccardo Saponara, i preparatori atletici Domenico Bronzi e Alessandro Brandoli, il preparatore dei portieri Walter Bressan e il match analyst Tommaso Emanuele Parri.