Ex viola: Toldo, che riflessi! Sventa un furto in centro a Milano

Nella serata di oggi l'ex portiere viola Francesco Toldo ha sventato a Milano il furto di una bicicletta. Toldo stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. "Ho capito subito quello che stava accadendo - ha raccontato il portiere all’Ansa - appena il ragazzo mi ha dato conferma che l’altro gli aveva rubato la bici sono intervenuto a tutta velocità e l’ho atterrato con una spinta".