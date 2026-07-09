Nella serata di oggi l'ex portiere viola Francesco Toldo ha sventato a Milano il furto di una bicicletta. Toldo stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. "Ho capito subito quello che stava accadendo - ha raccontato il portiere all’Ansa - appena il ragazzo mi ha dato conferma che l’altro gli aveva rubato la bici sono intervenuto a tutta velocità e l’ho atterrato con una spinta".
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Ex viola: Toldo, che riflessi! Sventa un furto in centro a Milano
L'ex portierone della Fiorentina ferma un ladro e restituisce la bicicletta al ragazzo che aveva appena subito un furto
"È vero che le persone in strada mi hanno riconosciuto e mi volevano abbracciare, ma non sono un eroe. Semplicemente ho fatto quello che era giusto fare". Ovvero restituire al ragazzo la sua bicicletta e sventare il furto. Secondo le ricostruzioni l'ex portiere avrebbe raggiunto e fermato il giovane all'altezza di corso Vittorio Emanuele II e l'ha poi fatto cadere dalla bicicletta.
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