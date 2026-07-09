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Ex viola, Mina pronto a lasciare il Cagliari. Un club turco sul difensore

Yerry Mina
Per Yerry Mina spunta l'interessamento di una delle squadre più note del campionato turco
Redazione VN

Yerry Mina potrebbe presto lasciare il Cagliari. Stando a quanto riferito dal portale turco Habergo, il Fenerbahce avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore per cercare di portare il difensore colombiano a Istanbul. Il club rossoblù, però, considera il centrale una pedina fondamentale e sarebbe disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta ritenuta soddisfacente.

Da quando è arrivato in Sardegna, Mina si è imposto come uno dei leader della squadra grazie alla sua esperienza, alla sua solidità difensiva e al temperamento che lo contraddistingue. Il colombiano è apprezzato anche per il suo atteggiamento combattivo in campo, che spesso lo porta a ingaggiare duelli accesi con gli attaccanti avversari, mettendoli in difficoltà sia sul piano fisico che mentale.

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