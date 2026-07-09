Ex viola, Mina pronto a lasciare il Cagliari. Un club turco sul difensore

Yerry Mina potrebbe presto lasciare il Cagliari. Stando a quanto riferito dal portale turco Habergo, il Fenerbahce avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore per cercare di portare il difensore colombiano a Istanbul. Il club rossoblù, però, considera il centrale una pedina fondamentale e sarebbe disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta ritenuta soddisfacente.

Da quando è arrivato in Sardegna, Mina si è imposto come uno dei leader della squadra grazie alla sua esperienza, alla sua solidità difensiva e al temperamento che lo contraddistingue. Il colombiano è apprezzato anche per il suo atteggiamento combattivo in campo, che spesso lo porta a ingaggiare duelli accesi con gli attaccanti avversari, mettendoli in difficoltà sia sul piano fisico che mentale.