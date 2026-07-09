L'ex giocatore viola, Fabio Liverani, al podcast Doppiopasso, ha parlato dell'esperienza di Luca Toni alla Fiorentina:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Liverani racconta: “Quella sfida con il Catania e l’aneddoto su Toni”
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Liverani racconta: “Quella sfida con il Catania e l’aneddoto su Toni”
Fabio Liverani racconta la sua esperienza in maglia viola come compagni di Luca Toni
Toni è uno tra i calciatori con meno stress e ansia da prestazione che io abbia mai conosciuto. Quando arrivai alla Fiorentina Toni era campione del mondo e ha un problema fisico. Io per abitudine il giorno della partita, da quando l'allenatore da la formazione, ho i miei tempi: parlo poco, sono concentrato. Lui è totalmente il contrario: gira nello spogliatoio, ride, scherza. Veniva sempre da me e alla fine gli dico di sparire.
Prosegue poi raccontando l'aneddoto della sfida contro il Catania a Rimini, in campo neutro:
Non riusciamo a sbloccarla ed era un periodo che Prandelli sostituiva sempre Toni con Pazzini quando non segnava. Al 55' Pazzini inizia a scaldarsi e si dirige verso la panchina. In quel momento fa gol e mi dice: "Prandelli cosa stavi facendo, mi stavi sostituendo".
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