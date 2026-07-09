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Liverani racconta: “Quella sfida con il Catania e l’aneddoto su Toni”

Liverani racconta: “Quella sfida con il Catania e l’aneddoto su Toni” - immagine 1
Fabio Liverani racconta la sua esperienza in maglia viola come compagni di Luca Toni
Redazione VN

L'ex giocatore viola, Fabio Liverani, al podcast Doppiopasso, ha parlato dell'esperienza di Luca Toni alla Fiorentina:

Toni è uno tra i calciatori con meno stress e ansia da prestazione che io abbia mai conosciuto. Quando arrivai alla Fiorentina Toni era campione del mondo e ha un problema fisico. Io per abitudine il giorno della partita, da quando l'allenatore da la formazione, ho i miei tempi: parlo poco, sono concentrato. Lui è totalmente il contrario: gira nello spogliatoio, ride, scherza. Veniva sempre da me e alla fine gli dico di sparire.

Prosegue poi raccontando l'aneddoto della sfida contro il Catania a Rimini, in campo neutro:

Non riusciamo a sbloccarla ed era un periodo che Prandelli sostituiva sempre Toni con Pazzini quando non segnava. Al 55' Pazzini inizia a scaldarsi e si dirige verso la panchina. In quel momento fa gol e mi dice: "Prandelli cosa stavi facendo, mi stavi sostituendo".

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