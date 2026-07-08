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Favasuli piace al Napoli. Il commento: “Interessante, ma deve giocare sempre”

Favasuli
Le parole dell'ex portiere, Fernando Orsi, sull'interesse del Napoli per l'ex terzino della Fiorentina Costantino Favasuli
Redazione VN

Dopo il cambio dell'agente, anche l'ex portiere Fernardo Orsi si è espresso sul possibile arrivo al Napoli dell'ex terzino viola Costantino Favasuli (attualmente al Catanzaro), di cui la Fiorentina detiene il 50% sulla futura rivendita, oltre ad un eventuale canale preferenziale. Queste le parole dell'ex portiere a Radio Napoli Centrale:

Favasuli è molto interessante, può crescere tanto come Vergara, a patto che giochi di continuo e non a spezzoni. Allegri può dare spazio ai giovani? Non penso che il Napoli cambi molto i propri obiettivi, ma il club deve svecchiare la rosa.

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