Dopo il cambio dell'agente, anche l'ex portiere Fernardo Orsi si è espresso sul possibile arrivo al Napoli dell'ex terzino viola Costantino Favasuli (attualmente al Catanzaro), di cui la Fiorentina detiene il 50% sulla futura rivendita, oltre ad un eventuale canale preferenziale. Queste le parole dell'ex portiere a Radio Napoli Centrale:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Favasuli piace al Napoli. Il commento: “Interessante, ma deve giocare sempre”
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Favasuli piace al Napoli. Il commento: “Interessante, ma deve giocare sempre”
Le parole dell'ex portiere, Fernando Orsi, sull'interesse del Napoli per l'ex terzino della Fiorentina Costantino Favasuli
Favasuli è molto interessante, può crescere tanto come Vergara, a patto che giochi di continuo e non a spezzoni. Allegri può dare spazio ai giovani? Non penso che il Napoli cambi molto i propri obiettivi, ma il club deve svecchiare la rosa.
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