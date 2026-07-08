Il giornalista Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina a pochi giorni dall'inizio del mercato. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Thorstvedt ok, ma preferirei altro. Ecco chi servirebbe veramente”
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Bocci: “Thorstvedt ok, ma preferirei altro. Ecco chi servirebbe veramente”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul mercato fatto fino a questo momento dalla Fiorentina e gli altri colpi in entrata e uscita da fare
Thorstvedt è un buonissimo giocatore, ma non un colosso. Preferirei qualcuno che dia un po' più di equilibrio, come Frendrup. Non conosco eventuali nomi all'estero con le stesse caratteristiche. Dragusin invece è un grandissimo colpo. Se sta bene farà la differenza. Bisogna vedere se quest'anno riuscirà a rientrare subito in forma, dopo il lungo e brutto infortunio.
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Su Paratici e il lavoro da fare—
Un direttore sportivo vero mi diceva che un direttore sportivo bravo lo si misura con le cessioni, perché a comprare con i soldi sono bravi tutti. Questo era un dirigente di una squadra importante. Paratici bravo a convincere Dragusin dopo una stagione così, perché è un giocatore che poteva aver parecchio mercato.
Sul mercato—
Per esempio, io Gudmundsson a 15 milioni non lo cedo, soprattutto in Italia. Me ne devono dare 25, perché se poi fa il fenomeno comunque ci ho guadagnato una buona cifra. Io a destra prenderei Holm, che è più difensore.
Su Grosso—
Sono molto curioso e ottimista su Grosso. Voglio proprio sentirlo parlare, soprattutto sui singoli, quelli in bilico. Ha fatto bene al Sassuolo e prima passato momenti non semplici.
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