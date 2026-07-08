Il giornalista Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina a pochi giorni dall'inizio del mercato. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Grosso deve dimostrare una cosa a Paratici, perché lui ci ha creduto”
news viola
Ferrara: “Grosso deve dimostrare una cosa a Paratici, perché lui ci ha creduto”
Le parole del giornalista, Benedetto Ferrara, sul momento della Fiorentina tra acquisti fatti, che dovranno arrivare e le uscite
Io sono abbastanza soddisfatto, come tutti penso. Poi ovviamente la certezza non c'è, ma sono due difensori interessanti. Dragusin è un ottimo giocatore. Non si può però iniziare il ritiro con 40 giocatori della scorsa stagione. Giusto fare subito due affondi di questo tipo. È chiaro che la Fiorentina non ha bisogno di vendere prima di acquistare. Sono ottimista, Paratici ha una grande voglia di riscatto.
LEGGI ANCHE
Su Paratici-Grosso—
Abbiamo un direttore sportivo che ha preso un "suo" allenatore. Nella logica aziendale è sempre importante questa cosa, ossia vere uomini fidati. Grosso deve far capire a Paratici che è adatto a fare questo salto. È un rapporto simbiotico, che vedremo sicuramente anche sul mercato. Questo è fondamentale per la costruzione di una squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA