Pruzzo caustico su Kean: “Clausola? Magari qualcuno ci casca”

Non prevedo uno stravolgimento totale dal mercato. Se sostituisci 7 o 8 elementi, c'è il rischio di scompaginare il gruppo e faticare all'inizio. Servono invece 2 o 3 innesti di spessore, capaci di far fare un salto di qualità a tutto il reparto. La priorità sono le ali offensive, giocatori capaci di accentrarsi e garantire un buon bottino di reti. Dragusin? A Genova aveva fatto ottime cose, ma la sua crescita è stata frenata da un serio infortunio. Cosa direi a kean? Che non gli avrei ritoccato l'ingaggio verso l'alto al secondo anno, perché non se lo è guadagnato. Adesso tocca a lui dimostrare sul campo di valere quello stipendio. Anche perché non è più così certo che i top club lo cerchino. Magari, sfruttando la questione della clausola, qualche società ci casca…