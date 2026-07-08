A Radio Bruno, durante il Pentasport, abbiamo sentito l'intervento di Ciccio Graziani. Ecco le sue parole riguardo al mercato viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Priorità alle cessioni. Tutti meritano una chance durante il ritiro”
news viola
Graziani: “Priorità alle cessioni. Tutti meritano una chance durante il ritiro”
Ciccio Graziani al Pentasport: "Escludere qualcuno dal ritiro non è giusto. Per Dodo si aspetta l'offerta giusta. La priorità è vendere"
Dragusin mi piace, ma dobbiamo aspettare prima di dare un giudizio. L'imperativo primario per Paratici è quello di vendere, poi costruire la squadra. Dodo ti può fare mercato, sono convinto che sia in vendita e stiano solo aspettando l'offerta giusta. Lasciamo lavorare il ds, ci dirà quali saranno gli obiettivi che, ad oggi, non sappiamo quanto ci possano portare lontano.
I contratti sono diritti e doveri—
Kean? Per ricevere un'offerta di 50 mln bisogna che qualcuno se ne innamori. Viene da una stagione negativa, sia in campo che fuori. I ragazzi sotto contratto hanno dei diritti e dei doveri: non portare qualcuno di contrattizzato al ritiro, lo trovo ingiusto. Tutti meritano una chance.
© RIPRODUZIONE RISERVATA