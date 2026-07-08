Favasuli cambia procuratore, è ufficiale. E ritrova Ranieri e Parisi

L'ex terzino della Fiorentina, reduce da un'ottima stagione in Serie B con il Catanzaro, Costantino Favasuli, ha cambiato agenzia. Ufficiale il suo passaggio nella M.A.R.A.T. Football Management dell'agente FIFA Mario Giuffredi, dove ritrova i due ex compagni in viola Ranieri e Parisi. Di seguito il comunicato:
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Costantino Favasuli, ex terzino della Fiorentina, ha cambiato agenzia: ufficiale il suo passaggio nella scuderia di Giuffredi
L'agente Fifa Mario Giuffredi annuncia che Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro, è ufficialmente un assistito della M.A.R.A.T. Football Management.
In bocca al lupo a Costantino Favasuli per tante gioie professionali da vivere insieme.
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