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Favasuli cambia procuratore, è ufficiale. E ritrova Ranieri e Parisi

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Costantino Favasuli, ex terzino della Fiorentina, ha cambiato agenzia: ufficiale il suo passaggio nella scuderia di Giuffredi
Redazione VN

L'ex terzino della Fiorentina, reduce da un'ottima stagione in Serie B con il Catanzaro, Costantino Favasuli, ha cambiato agenzia. Ufficiale il suo passaggio nella M.A.R.A.T. Football Management dell'agente FIFA Mario Giuffredi, dove ritrova i due ex compagni in viola Ranieri e Parisi. Di seguito il comunicato:

L'agente Fifa Mario Giuffredi annuncia che Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro, è ufficialmente un assistito della M.A.R.A.T. Football Management.

In bocca al lupo a Costantino Favasuli per tante gioie professionali da vivere insieme.

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