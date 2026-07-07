Dopo aver salutato la Fiorentina, una volta scaduto il suo contratto con la società viola, la carriera di Gaetano Castrovilli ha attraversato varie difficoltà. Fisiche, certo, provocate da infortuni davvero maledetti, ma anche ambientali. Adesso, dopo una stagione davvero complicata vissuta in Serie B con la maglia prima del Bari e poi del Cesena, l'ex 10 gigliato potrebbe avere una grande chance: ripartire dalla Liga.
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Castrovilli pronto all’esperienza estera: l’ex viola piace ad un club iberico
Gaetano Castrovilli, adesso svincolato, potrebbe accasarsi all'Espanyol
Come riporta tuttomercatoweb.com, infatti, Castrovilli, ad oggi svincolato, sarebbe seguito con grande interesse dall'Espanyol, in cerca di una mezzala che sappia unire classe ed esperienza. Quella rappresentata dalla seconda squadra di Barcellona potrebbe essere un'ottima opportunità per il centrocampista pugliese, in cerca di rilancio e riscatto dopo le difficoltà incontrate alla Lazio ed in cadetteria negli ultimi dodici mesi.
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