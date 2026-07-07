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Ex viola, il Cagliari crede in Belotti: pronto un nuovo contratto per il centravanti

Belotti
Andrea Belotti al Cagliari, la storia continua: l'attaccante rinnoverà per una stagione con la società rossoblù
Redazione VN

Nonostante il pesante infortunio rimediato lo scorso settembre (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante Cagliari-Inter) la società sarda non vuol rinunciare ad Andrea Belotti e proprio nella giornata di domani, mercoledì, l'ex centravanti viola sosterrà le visite mediche per poi firmare un nuovo accordo con i rossoblù. E una volta completato il recupero fisico, l'obiettivo sarà quello di tornare protagonista.

L'attaccante lombardo, passato per sei mesi nella seconda parte della stagione 2023/2024 anche dalla Fiorentina, aveva iniziato bene la sua esperienza in Sardegna, ma la sfortuna ha interrotto sul nascere la stagione. Secondo tuttomercatoweb.com, però, il Cagliari vuol proseguire il rapporto e a brevissimo ufficializzerà il nuovo contratto, che vedrà Belotti giocare nel capoluogo sardo ancora per dodici mesi.

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