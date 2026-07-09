Marcos Alonso non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo una carriera di grande successo, con Fiorentina, Chelsea e Barcellona, ha continuato a divertirsi con il Celta Vigo. Alonso per il tecnico Girlandez è una garanzia, riadattandosi anche come difensore centrale. Nelle sue due stagioni in Galizia, sono arrivate due qualificazioni all'Europa League. Il Celta ha annunciato il suo rinnovo fino al 2028, quando Alonso avrà 38 anni:
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Marcos Alonso non molla: rinnova con il Celta Vigo e giocherà fino a 38 anni
Marcos Alonso non appende gli scarpini al chiodo, e rinnova con il Celta Vigo
"Il Celta Vigo e Marcos Alonso continueranno il loro percorso insieme. Il difensore nato a Madrid resterà con il club per altre due stagioni , mettendo a disposizione la sua esperienza, la sua leadership e la sua presenza da veterano a una squadra che parteciperà alla UEFA Europa League per la seconda stagione consecutiva."
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