Marcos Alonso non molla: rinnova con il Celta Vigo e giocherà fino a 38 anni

Marcos Alonso non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo una carriera di grande successo, con Fiorentina, Chelsea e Barcellona, ha continuato a divertirsi con il Celta Vigo. Alonso per il tecnico Girlandez è una garanzia, riadattandosi anche come difensore centrale. Nelle sue due stagioni in Galizia, sono arrivate due qualificazioni all'Europa League. Il Celta ha annunciato il suo rinnovo fino al 2028, quando Alonso avrà 38 anni: