Favasuli cambia agente: sceglie Giuffredi, lo stesso di Ranieri e Parisi.

Favasuli cambia procuratore e sceglie Giuffredi, agente di Ranieri e Parisi. L'ex talento della Fiorentina apre un nuovo capitolo della carriera

Costantino Favasuli volta pagina nella gestione della propria carriera. L'esterno classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e attualmente in forza al Catanzaro, ha scelto di affidare la propria procura a Mario Giuffredi. L'ufficialità è stata comunicata attraverso i canali dell'agenzia, che amplia così il proprio portfolio con un altro giovane di prospettiva.