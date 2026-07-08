Costantino Favasuli volta pagina nella gestione della propria carriera. L'esterno classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e attualmente in forza al Catanzaro, ha scelto di affidare la propria procura a Mario Giuffredi. L'ufficialità è stata comunicata attraverso i canali dell'agenzia, che amplia così il proprio portfolio con un altro giovane di prospettiva.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Favasuli cambia agente: sceglie Giuffredi, lo stesso di Ranieri e Parisi.
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Favasuli cambia agente: sceglie Giuffredi, lo stesso di Ranieri e Parisi.
Favasuli cambia procuratore e sceglie Giuffredi, agente di Ranieri e Parisi. L'ex talento della Fiorentina apre un nuovo capitolo della carriera
Per Favasuli si tratta anche di un ideale riavvicinamento all'universo viola. Giuffredi, infatti, rappresenta anche Ranieri e Parisi, due pedine di riferimento dell'attuale rosa viola. Dopo il percorso di formazione con la maglia gigliata e le esperienze maturate con Ternana, Bari e Catanzaro, il laterale calabrese inaugura una nuova fase della propria carriera, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita.
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