Toldo “Superman” a due ruote: sventa un furto in bicicletta a Milano

L'ex portiere di Fiorentina e Inter, Francesco Toldo, è stato protagonista di un intervento che ha permesso di sventare il furto

Redazione VN 10 luglio - 15:29

L'ex portiere di Fiorentina e Inter, Francesco Toldo, è stato protagonista di un intervento che ha permesso di sventare il furto di una bicicletta nel centro di Milano. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, mentre l'ex calciatore stava parcheggiando il proprio scooter.

Accortosi di un giovane che inseguiva un ragazzo in fuga in bicicletta, Toldo ha chiesto spiegazioni e, dopo aver saputo che il mezzo era stato appena rubato, si è lanciato all'inseguimento del ladro. Raggiuntolo in corso Vittorio Emanuele II, lo ha fermato facendolo cadere dalla bicicletta, che è stata poi riconsegnata al proprietario.

L'ex numero uno, oggi responsabile del progetto Inter Legends e volontario della Protezione Civile, ha raccontato di aver agito d'istinto senza esitazioni. Il suo gesto è stato accolto dagli applausi dei passanti, che lo hanno riconosciuto e ringraziato per l'intervento. Lo riporta "Il Fatto Quotidiano".