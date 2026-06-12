Italiano ritrova Arthur? L’ex viola finisce nel mirino del Besiktas

Sotto la sua guida ha vissuto la sua migliore stagione degli ultimi anni, adesso Arthur potrebbe ritrovare Italiano. A scriverne è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il brasiliano sia finito nel mirino del Besiktas, nuova squadra del tecnico siciliano, che ne apprezza le qualità dai tempi della Fiorentina. Ma non solo, perché il tecnico guarda in casa Juve per altri due nomi.