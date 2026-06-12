Sotto la sua guida ha vissuto la sua migliore stagione degli ultimi anni, adesso Arthur potrebbe ritrovare Italiano. A scriverne è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il brasiliano sia finito nel mirino del Besiktas, nuova squadra del tecnico siciliano, che ne apprezza le qualità dai tempi della Fiorentina. Ma non solo, perché il tecnico guarda in casa Juve per altri due nomi.
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Italiano ritrova Arthur? L’ex viola finisce nel mirino del Besiktas
L'ex centrocampista della Fiorentina Arthur finisce nel mirino del Besiktas dove andrebbe a ritrovare il suo ex allenatore
Si tratta del portiere Di Gregorio, reduce da una stagione complicatissima, e di Douglas Luiz. Il brasiliano rientrerà dal prestito in Premier e Spalletti lo visionerà in ritiro, ma è probabile, in ogni caso, una sua partenza.
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