L'arrivo di Giovanni Carnevali alla Juventus ha cambiato gli equilibri della squadra di Torino. Dopo una stagione deludente, i bianconeri cercano il rilancio con il ds che ha liberato Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina.
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Vlahovic, adesso cambi idea? Con Carnevali potrebbe rimanere alla Juventus
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'arrivo del nuovo dirigente potrebbe aprire alla permanenza di Dusan Vlahovic
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'arrivo del nuovo dirigente potrebbe aprire alla permanenza di Dusan Vlahovic. L'ex attaccante della Fiorentina aveva deciso, dopo un duro colloquio con Comolli, di chiudere la sua avventura a Torino andando via a parametro zero. Adesso però, lo scenario è cambiato. L'ex Sassuolo proverà a convincere il serbo a rimanere.
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