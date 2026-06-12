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Ufficiale, Aquilani approda in A. È il nuovo allenatore del Sassuolo: la nota

Ufficiale, Aquilani approda in A. È il nuovo allenatore del Sassuolo: la nota - immagine 1
Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo ha annunciato la società neroverde con un comunicato ufficiale
Redazione VN

Adesso arriva l'ufficialità, l'ex tecnico delle giovanili viola Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo. Ad annunciarlo è la stessa società neroverde con un comunicato:

La nota

—  

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei e Vicepresidente del Sassuolo, dichiara: “Sono molto contenta di questa scelta. In realtà, si tratta anche di un gradito ritorno, visto che come calciatore ha indossato la maglia neroverde nel 2017. Da allora siamo cresciuti entrambi e penso che, insieme, potremo scrivere nuovi entusiasmanti capitoli di storia della nostra squadra”. Da tutta la famiglia neroverde, bentornato mister!

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