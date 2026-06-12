Adesso arriva l'ufficialità, l'ex tecnico delle giovanili viola Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo. Ad annunciarlo è la stessa società neroverde con un comunicato:
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Ufficiale, Aquilani approda in A. È il nuovo allenatore del Sassuolo: la nota
Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo ha annunciato la società neroverde con un comunicato ufficiale
La nota—
L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei e Vicepresidente del Sassuolo, dichiara: “Sono molto contenta di questa scelta. In realtà, si tratta anche di un gradito ritorno, visto che come calciatore ha indossato la maglia neroverde nel 2017. Da allora siamo cresciuti entrambi e penso che, insieme, potremo scrivere nuovi entusiasmanti capitoli di storia della nostra squadra”. Da tutta la famiglia neroverde, bentornato mister!
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