L'ex Fiorentina commenta le mosse del mercato viola, riservando una stoccata non di poso conto all'attaccante Moise Kean

Redazione VN
Allenamento Fiorentina

VIDEO VN - Fiorentina e l'allenamento "alla Sousa": la spiegazione di Grosso

Michele Serena è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato del mercato della Fiorentina:

Il commento sul mercato della Fiorentina

Credo che in avanti la Fiorentina possa fare qualcosa, mi aspetto delle mosse anche per il ruolo di terzino sinistro. Credo possa arrivare Thorstvedt, in una squadra possono esserci anche quattro titolari per tre posti, non è questione di numeri direi. Atta mi piace molto, è stato un colpo anticipato alla concorrenza. Grosso conosce bene Dragusin, ci ha lavorato nelle giovanili a Torino, la Fiorentina ha preso dei giovani pronti.

Questione Kean

La cessione di Kean, che ha dimostrato qualche mal di pancia, porterebbe tanti soldi che sarebbero subito reinvestiti su un attaccante di primo livello. Trovo paradossale motivare un giocatore per indossare la maglia della Fiorentina, io l'ho indossata e so cosa significhi. La stagione scorsa è stata un incidente, mi aspetto grandi cose dalla Fiorentina, tornerà presto a giocare per l'Europa.
Kean

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