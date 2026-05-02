VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Galatasaray di Torreira, l’allenamento diventa una bolgia!

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VIDEO – Galatasaray di Torreira, l’allenamento diventa una bolgia!

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Matteo Torniai
2 maggio

A Istanbul, il Galatasaray ha trasformato la seduta di rifinitura in un evento spettacolare con migliaia di tifosi che hanno riempito gli spalti e acceso fumogeni come nelle grandi notti europee.

Dopo la vittoria con il Fenerbahce, mancano solo tre punti per festeggiare il titolo, così i tifosi si sono presentati in massa per incitare la squadra che sabato affronterà il Samsuspor: in caso di vittoria il Galatasaray sarà campione di Turchia per la 26esima volta