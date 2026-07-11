Continua il lavoro della dirigenza viola per plasmare la nuova Fiorentina. Dopo gli innesti di Dragusin e Viery in difesa e quello di Atta a centrocampo, Fabio Paratici può ora concentrarsi sul reparto offensivo.
calciomercato
Romano: “Offerta viola per Arokodare”. La risposta dei Wolves e le ultime
Proprio in quest'ottica, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe presentato un'offerta al Wolverhampton per Tolu Arokodare. La proposta, però, sarebbe stata respinta dal club inglese. Sull'attaccante nigeriano resta vivo anche l'interesse del Trabzonspor, pronto a inserirsi nella corsa.
Il nome di Tolu alimenta gli interrogativi sull'attacco—
Tolu Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000, è una prima punta di grande struttura fisica: con i suoi 197 centimetri rappresenta un profilo diverso rispetto agli altri centravanti attualmente in rosa. Nell'ultima stagione con il Wolverhampton ha collezionato 33 presenze, realizzando 3 gol e 1 assist, in un'annata estremamente complicata per il club inglese, culminata con la retrocessione in Championship dopo l'ultimo posto in classifica.
L'interesse della Fiorentina per un centravanti, però, apre inevitabilmente alcune riflessioni sul futuro del reparto offensivo. È difficile immaginare che Arokodare possa essere individuato come l'erede di Moise Kean, considerato da Fabio Grosso un giocatore fondamentale. Diverso, invece, il discorso legato a Roberto Piccoli, attorno al quale continuano a registrarsi diversi movimenti di mercato. L'eventuale arrivo del nigeriano potrebbe quindi essere legato proprio a un possibile cambiamento nelle gerarchie offensive, anche se, almeno per il momento, non ci sono certezze: sarà il mercato a chiarire le reali intenzioni della dirigenza viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA