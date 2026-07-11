Romano: “Offerta viola per Arokodare”. La risposta dei Wolves e le ultime

Continua il lavoro della dirigenza viola per plasmare la nuova Fiorentina. Dopo gli innesti di Dragusin e Viery in difesa e quello di Atta a centrocampo, Fabio Paratici può ora concentrarsi sul reparto offensivo.

Proprio in quest'ottica, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe presentato un'offerta al Wolverhampton per Tolu Arokodare . La proposta, però, sarebbe stata respinta dal club inglese. Sull'attaccante nigeriano resta vivo anche l'interesse del Trabzonspor , pronto a inserirsi nella corsa.

Il nome di Tolu alimenta gli interrogativi sull'attacco

Tolu Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000, è una prima punta di grande struttura fisica: con i suoi 197 centimetri rappresenta un profilo diverso rispetto agli altri centravanti attualmente in rosa. Nell'ultima stagione con il Wolverhampton ha collezionato 33 presenze, realizzando 3 gol e 1 assist, in un'annata estremamente complicata per il club inglese, culminata con la retrocessione in Championship dopo l'ultimo posto in classifica.