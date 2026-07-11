Cor. Sport: “Zeballos al Napoli potrebbe favorire la cessione di Noa Lang”

Paratici ha messo nel mirino anche Noa Lang, ma l'affare non è semplice

Tra i giocatori che più piacciono a Fabio Paratici vi è Noa Lang del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il club azzurro sta bloccando l’argentino del Boca Juniors, Exequiel Zeballos, il che congestionerebbe il comparto esterni e potrebbe favorire la cessione del classe 1999 olandese su cui la Fiorentina è in pressing ormai da settimane.