Tra i giocatori che più piacciono a Fabio Paratici vi è Noa Lang del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il club azzurro sta bloccando l’argentino del Boca Juniors, Exequiel Zeballos, il che congestionerebbe il comparto esterni e potrebbe favorire la cessione del classe 1999 olandese su cui la Fiorentina è in pressing ormai da settimane.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Zeballos al Napoli potrebbe favorire la cessione di Noa Lang”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Zeballos al Napoli potrebbe favorire la cessione di Noa Lang”
Paratici ha messo nel mirino anche Noa Lang, ma l'affare non è semplice
Restano nel mirino anche Johan Bakayoko del Lipsia, Tomas Aranda sempre del Boca Juniors e Cristian Volpato del Sassuolo. Nei prossimi giorni è lecito aspettarsi un’accelerata in modo da agevolare il lavoro di Fabio Grosso.
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