VN – Oso, affondo atteso nel weekend. Il giocatore ha già detto ‘sì’

Fiorentina scatenata sul mercato. Dopo Viery, Dragusin e Atta, il direttore sportivo viola Fabio Paratici potrebbe mettere presto a segno il quarto colpo in entrata dell'estate 2026. Si tratta di Joaquín Martínez Gauna , meglio noto come Oso, terzino sinistro del Siviglia. Secondo quanto apprende la redazione di Violanews.com, in questo secondo fine settimana di luglio il club gigliato tenterà l'affondo per il calciatore classe 2003 il cui contratto con la società spagnola scadrà il 30 giugno 2027.

L'offerta per Oso

La Fiorentina è pronta a offrire 12 milioni di euro al Siviglia che, nel frattempo, ha trovato il sostituto di Oso, cioè Juan Iglesias del Getafe. Il giocatore, dal canto suo, ha già detto sì alla proposta d'ingaggio della Fiorentina: contratto quinquennale da 1,3 milioni a stagione.