La Fiorentina è a caccia di rinforzi per la corsia di destra. Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe riprendere quota il discorso con il Chelsea per Josh Acheampong. Profilo già circolato a gennaio, esterno classe 2006 che piace a mezza Europa. E' un'idea se dovesse materializzarsi la cessione di Dodò. Il Napoli (interessato al brasiliano), prima, però, deve cedere, mentre il Como non ha ancora avanzato proposte ufficiali.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Per la fascia destra rispunta un giocatore del Chelsea”
La Nazione
La Nazione: “Per la fascia destra rispunta un giocatore del Chelsea”
La Fiorentina potrebbe riprovarci per Acheampong il cui nome era già circolato a gennaio
Il contratto di Acheampong con il club inglese scadrà il 30 giugno 2029. Secondo transfermarkt.com il suo valore di mercato è di 25 milioni di euro. Nella stagione 2025-26 ha collezionato 17 presenze in Premier League, 5 in Champions League, 4 in Fa Cup e altrettante in Carabao Cup condite da 2 gol, uno in campionato, l'altro in FA Cup.
© RIPRODUZIONE RISERVATA