La Nazione: “Per la fascia destra rispunta un giocatore del Chelsea”

La Fiorentina potrebbe riprovarci per Acheampong il cui nome era già circolato a gennaio

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per la corsia di destra. Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe riprendere quota il discorso con il Chelsea per Josh Acheampong. Profilo già circolato a gennaio, esterno classe 2006 che piace a mezza Europa. E' un'idea se dovesse materializzarsi la cessione di Dodò. Il Napoli (interessato al brasiliano), prima, però, deve cedere, mentre il Como non ha ancora avanzato proposte ufficiali.